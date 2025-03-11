Çanakkale’de okullara 18 Mart tatili

Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilecek.



Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünün ilimizde coşkulu bir şekilde kutlanması amacıyla 18 Mart 2025 Salı günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında, halk eğitimi merkezlerinde, özel kurslarda, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir.” denildi.