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Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünden beri devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacak.



Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak, hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

BİR TATİL HABERİ DE KIRKLARELİ'DEN

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın, bir gün süreyle ara verildi.



Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini söyledi.



Kararın Kaymakamlık tarafından alındığını ifade eden Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

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