Çanakkale'de öldüren dayak: Dört şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de dövüldükten sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Ayran (60), Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde bir restoranın önünde tartıştığı kişilerce dövüldü. Daha sonra restorana giren Ayran, bir süre sonra fenalaştı.



İhbar üzerine restorana gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ayran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Ayran'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B., Ş.T., S.A., ve K.Y.'yi gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

