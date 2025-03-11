Çanakkale'de orman yangını

Eceabat ilçesine bağlı Tayfur köyündeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve orman ekibi sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarına dikkati çekerek, "Kıymetli hemşehrilerim, havalar ısınıyor. Bağ, bahçe, tarla işleri başlıyor. Orman yangını riski artıyor. Lütfen anız yakmayın. Bağ ve bahçe artıklarını yakmayın. Özellikle ormana yakın bölgelerde azami hassasiyet gösterelim. Meteorolojik uyarıları takip edip dikkate alalım." ifadesini kullandı.

