Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Çanakkale'de orman yangını

'nin Ayvacık ilçesine bağlı Baharlar köyü mevkisindeki ormanlık alanda saat 18.25 sıralarında yangın çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, 2 helikopter, 2 uçak, 8 hizmet aracı, 1 treyler, 1 belediye itfaiyesi ve toplamda 92 personel sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

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