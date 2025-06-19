Çanakkale'de orman yangını: Bir kişi hakkında adli işlem

Çanakkale'nin Çan ilçesinde dün çıkan orman yangınına neden olan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Çanakkale'de orman yangını: Bir kişi hakkında adli işlem

Çanakkale'de dün tarım arazisinde yangın çıktı. 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Bahadırlı köyünde Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında 600 dönüm ekili arazi zarar gördü.

Ekipler, yangının biçerdöverin çalışması sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığını belirledi.

Yangının çıkışına neden olduğu tespit edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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