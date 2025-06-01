Çanakkale'de otluk alanda yangın
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı
Ayvacık Paşaköy yakınlarındaki otluk bölgede saat 18.14’te yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, ilk müdahale aracı, 3 arazöz, hizmet aracı, su ikmal aracı ve toplam 30 personel sevk edildi.
Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 1 buçuk hektarlık orman dışı alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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