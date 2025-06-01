Çanakkale'de otluk alanda yangın

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı

Çanakkale'de otluk alanda yangın

Ayvacık Paşaköy yakınlarındaki otluk bölgede saat 18.14’te yangın çıktı. rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, ilk müdahale aracı, 3 arazöz, hizmet aracı, su ikmal aracı ve toplam 30 personel sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 1 buçuk hektarlık orman dışı alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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