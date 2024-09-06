Çanakkale'de otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü

Bayramiç'ten Ezine'ye giden Ünzile Alacaoğlu (35) idaresindeki 17 HJ 701 plakalı otomobil, yolun sağındaki sulama kanalına devrildi.



Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada sürücü Alacaoğlu ile annesi Gülten Yalçıntepe (60) ağır yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekibinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Sürücü Alacaoğlu, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.