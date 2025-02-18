Çanakkale'de palet atölyesinde yangın

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde palet atölyesinde yangın çıktı. Alevler, ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Çanakkale'de palet atölyesinde yangın

Yeni Sanayi Bölgesi Camicedit Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde Onur Uygun'a ait ahşap palet üretim atölyesinde yangın çıktı.

Devriye gezen ekiplerin yangını fark etmesi üzerine bölgeye , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bayramiç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangının atölye içinde bulunan ofis bölümünde, işçilerin kullandığı sobadan çıktığı tahmin ediliyor.

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