Çanakkale'de piyasa değeri 2 milyon TL olan kokain ele geçirildi

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüphelide, piyasa değeri 2 milyon TL olan 2 parça halinde 493.89 gram taş kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltınan alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de piyasa değeri 2 milyon TL olan kokain ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu S.Ö. ve K.O.'da piyasa değeri 2 milyon TL olan 2 parça halinde 493.89 gram taş kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli K.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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