Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Çanakkale'de Sağlık-1 Botu’nda gerçekleşen patlama sonucu 1 sağlık personeli hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı.
Sağlık Bakanlığı, Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana geldiğini, 1 sağlık personelinin hayatının kaybettiğini, 1 vatandaşın yaralandığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir.
Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Sağlık personelimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz.
Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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