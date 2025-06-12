Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de  Sağlık-1 Botu’nda gerçekleşen patlama sonucu 1 sağlık personeli hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı.

Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

, Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda meydana geldiğini, 1 sağlık personelinin hayatının kaybettiğini, 1 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

"Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir.

Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Sağlık personelimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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