Çanakkale’de saman yüklü TIR yandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde seyir halindeki saman yüklü TIR alev aldı. Yanan TIR kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale’de saman yüklü TIR yandı

, saat 23.00 sıralarında -Biga karayolu üzerinde Gürecealtı yakınlarında meydana geldi.

Seyir halinde olan saman yüklü TIR'ın dorsesi henüz belirlenmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve arazözlerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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