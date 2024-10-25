Çanakkale’de saman yüklü TIR yandı

Yangın, saat 23.00 sıralarında Çanakkale-Biga karayolu üzerinde Gürecealtı yakınlarında meydana geldi.

Seyir halinde olan saman yüklü TIR'ın dorsesi henüz belirlenmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve arazözlerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.