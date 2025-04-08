Çanakkale'de şap alarmı: İki ilçede karantina

Çanakkale’nin Çan ilçesi Kalburcu köyündeki büyükbaş hayvancılık işletmesinde hayvanlarda şap hastalığı şüphesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kalburcu köyü merkez alınıp 10 kilometre çapındaki alanda hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durduruldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çan ilçemize bağlı Kalburcu köyünde faaliyet gösteren bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde, hayvanlarda şap hastalığı şüphesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır. Yapılan klinik muayene ve laboratuvar analizleri sonucunda hastalık bulguları kesinlik kazanmış; bunun üzerine hastalığın yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla köyde karantina uygulamasına geçilmiştir. Şap hastalığı tespit edilen işletmede ve çevresindeki tüm hayvanlarda mihrak aşılama çalışmaları başlatılmış olup, hastalığın kontrol altına alınmasına yönelik tüm tedbirler titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca Kalburcu köyü merkez alınarak 10 kilometre çapındaki alanda hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durdurulmuştur" denildi.