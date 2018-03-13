Çanakkale Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali depolarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çanakkale Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali depolarının bulunduğu alanda, gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.



Depoların yanındaki BA-ROS Ambalaj Atık İşleme Tesisi'ne sıçrayan alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine polis ekiplerince çevre güvenliği alındı.

Yangına ilk olarak Çanakkale Belediyesi ile Kepez belde Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.



Söndürme çalışmalarına emniyetin toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) destek verildi.



Ayrıca çevre ilçelerin belediyeleri ile askeri birlikler ve orman işletme müdürlüklerinden ekipler de çalışmalara katıldı.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin de hazır bulunduğu olay yerine tedbir amacıyla çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen 20 itfaiye ekibinin yoğun çabaları sonucu alevler kontrol altına alındı. Sebze ve meyve hali depoları ile iş yerlerinde başlatılan soğutma çalışmaları devam ediyor.



Yetkililer soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının neden olduğu zararın tespitine ilişkin çalışmalara başlanacağını bildirdi.

Yangının ardından olay yerine gelen iş yeri sahipleri de zarar gören mallarını boşaltmaya başladı.