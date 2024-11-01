Çanakkale’de silah kaçakçılarına operasyon

Çanakkale’de emniyet güçleri, kentte silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’de silah kaçakçılarına operasyon
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’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda beşi Biga’da, biri Kocaeli’de olmak üzere 6 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek ve balistik yelek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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