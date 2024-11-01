Çanakkale’de silah kaçakçılarına operasyon

Çanakkale’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı.



Operasyonda beşi Biga’da, biri Kocaeli’de olmak üzere 6 şüpheli yakalandı.



Adreslerde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek ve balistik yelek ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.