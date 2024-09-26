Çanakkale'de silahlı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var

Valilikten yapılan açıklamada, Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'nda 15.40 sularında ateşli silah ve kesici aletle kavga yaşandığı belirtildi.

Çanakkale 'de husumetli iki grup birbirine girdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı.

Olaya karışan yararılar dahil 11 şüpheli şahıs, 2 adet 7/65 çapında ateşli silah ve bıçak ile yakalanmış olup, diğer şüpheli şahısları tespit ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."