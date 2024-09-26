Çanakkale'de silahlı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var

Çanakkale'de aralarında husumet bulunan iki grubun karıştığı silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Çanakkale'de silahlı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var

'de husumetli iki grup birbirine girdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'nda 15.40 sularında ateşli silah ve kesici aletle kavga yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, 3 kişinin ateşli silah, 3 kişinin de kesici aletle yaralandığı, görünüş itibarıyla hayati tehlikesi bulunmayan zanlıların 3 hastaneye sevklerinin sağlandığı bilgisine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Kavganın, arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan ailelerin sokakta karşılaşması sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir.

Çanakkale'de silahlı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var - 1 Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı.

Olaya karışan yararılar dahil 11 şüpheli şahıs, 2 adet 7/65 çapında ateşli silah ve bıçak ile yakalanmış olup, diğer şüpheli şahısları tespit ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."

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