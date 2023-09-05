Çanakkale’de su kullanımındaki kısıtlamaların süresi uzatıldı

Çanakkale’nin su ihtiyacını karşıladığı, Atikhisar Barajı’nda su seviyesi yüzde 38’e düştü. Kentte su tüketimine yönelik alınan kısıtlama kararı, 31 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

Çanakkale’de su kullanımındaki kısıtlamaların süresi uzatıldı

son yılların en kurak günlerini geçiriyor.

Birçok kentte barajlardaki doluluk seviyesi, kritik seviyelerde yer alıyor.

O şehirlerden bir tanesi de .

Çanakkale’de şehrin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan, 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda su seviyesi yüzde 38’e düştü.

Doluluk oranının kritik seviyeye düşmesiyle birlikte, kentte 2 Mart günü su kullanımına yönelik kısıtlama kararları alındı.

Kısıtlamayla birlikte, kentte halı ve kilim ve şebeke suyuyla araba yıkamak yasaklandı.

Ayrıca oto kuaför, halı yıkama, hamam, tuvalet gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerinde ön ödemeli sayaç uygulamasına gidildi.

31 Ağustos günü sona eren uygulama, kuraklığın devam etmesi nedeniyle 31 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

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