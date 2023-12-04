Çanakkale’de suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı

Çanakkale’de, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, tefecilik ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda il merkezi ve ilçelerde eşzamanlı operasyon düzenlendi.



Polis ekipleri, operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüphelilerin ev ve iş yerleriyle araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilen silah, fişek, delici-kesici ve yaralayıcı aletlerle farklı kişiler adına kayıtlı çek, senet, tapu ve araç ruhsatlarına el konuldu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.