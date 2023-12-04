Çanakkale’de suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’de suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı
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’de, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, tefecilik ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda il merkezi ve ilçelerde eşzamanlı düzenlendi.

ekipleri, operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerleriyle araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilen silah, fişek, delici-kesici ve yaralayıcı aletlerle farklı kişiler adına kayıtlı çek, senet, tapu ve araç ruhsatlarına el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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