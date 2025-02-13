Çanakkale'de sürüklenen feribot kurtarıldı

Olay, 10.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'nda meydana geldi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait Kilitbahir-Çanakkale hattındaki "Alınteri-18" isimli feribot henüz belirlenemeyen bir nedenle boğazın ortasında makine arızası yaptı.



Sürüklenen feribot, Çimenlik Kalesi önlerinde karaya oturdu. Olay yerine gelen 'Yenice' isimli feribot, arıza yapan feribotu çekerek Çanakkale Feribot İskelesi'ne yanaştırdı.