Çanakkale’de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde tarlada başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Hızla yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bayramiç ilçesi Evciler köyü Tepeler mevkiindeki bir tarım arazisinde yangın başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin karadan müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
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