imsakiye

Çanakkale’de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde tarlada başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Hızla yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çanakkale’de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

Bayramiç ilçesi Evciler köyü Tepeler mevkiindeki bir tarım arazisinde yangın başladı. , rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin karadan müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Çanakkale’de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı - 1
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...