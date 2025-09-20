Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Koruköy ve Kavakköy köylerinin yakınında bulunan tarım arazisinde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale etti.

Tarım arazisine bitişik ormanlık alanın bir bölümünde de etkili olan yangın, çevre ilçe belediyelerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada yangın nedeniyle bölgedeki birkaç ahır ile tarım aletlerinin de zarar gördüğü bildirildi.