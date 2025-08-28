Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Çanakkale'de tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

'de merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında tarım arazisinde saat 12.30 sıralarında çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

