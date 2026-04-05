Çanakkale'de tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü

Debboylar mevkisi Truva Sokak'taki bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Şefik S. ve eşi Selver S. arasında tartışma çıktı.



Taraflar arasında yaşanan gerginlik sırasında Şefik S., evde bulunan tüfekle Selver S.'ye ateş açtı.



Selver S., kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Selver S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Şefik S.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.