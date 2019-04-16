Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte tefecilik yaptıkları ve nitelikli yağma suçunu işledikleri belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda S.Ç., T.Ç., O.Ç., Y.Ç., Y.Ç., B.Ç. ve D.Ç., gözaltına alındı.



Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 4 adet 50 bin 700 liralık senet, 5 tapu senedi, iki tapu senedi fotokopisi, kredi sözleşme senedi, araç sözleşmesi, kaşeli 225 bin liralık alacak sözleşmesi, satış sözleşmesi, tabanca, 287 tabanca fişeği, iki av tüfeği ve 10 fişek ile üç şarjör ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç. ve Y.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 5 zanlı ise tutuklandı.