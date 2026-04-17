Çanakkale'de tehdit içerikli paylaşım yapan öğrenci gözaltına alındı
17.04.2026 11:52
Anadolu Ajansı
Bir lise öğrencisi, sosyal medyada yaptığı silahlı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı.
Olay Ezine ilçesinde yaşandı.
Kahramanmaraştaki okul saldırısının ardından lise öğrencisi E.K., sosyal medya hesabından “Biz de birileriyiz” diyerek silahla tehdit içerikli paylaşım yaptı.
Paylaşımın ardından E.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.