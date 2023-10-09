Çanakkale'de tepki çeken Atatürk büstü için karar

''BİRKAÇ DENEME YAPACAKTIK''



Büstü beğenmeyen bir kişinin cep telefonuyla fotoğrafını çekip, şikayette bulunduğunu belirten heykeltıraş Ethem Muhtaroğlu şöyle konuştu:

"Yerel bir gazeteci de sosyal medyada kontrol etmeden paylaşımda bulunmuş. Zaten kontrol etse heykel yerinde yok, atölyeye çekmiştik. Çünkü renk seçimi ile ilgili olarak da birkaç deneme yapacaktık. Şimdi de göz bebeği eklemek ve rengini değiştirmek üzere atölyeye çektik. Büstün orijinal fotoğrafını gazetecilere göndermeme rağmen yayınlamadılar. Bütün kamuoyu kötü çekilen bir fotoğraf üzerinden heykeli eleştirmeye başladı.''

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA



Çanakkale Belediyesince konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da "Çanakkale Kahramanları Parkı'nda bulunan Atatürk Heykeli; eleştiriler üzerine sanatçı tarafından yeniden gözden geçirilmek üzere alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' denildi.