Çanakkale'nin Çan ilçesinde yeni devreye alınan Çan-2 Termik Santrali'nde yangın çıktı.



Olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi.



ODAŞ Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen ve yerli kömürle çalışan 330 Megavat kurulu güce sahip termik santralde bugün öğle saatlerinde meydana gelen yangın kısa bir süre sonra kontrol altına alındı.

ODAŞ Enerji tarafından, yangınla ilgili tüm önlemlerin alındığı ve durumun kontrol altında olduğu bildirildi.



"KÖMÜR AKTARIM BANDINDAKİ YANGINDAN KAYNAKLANDI"



Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu yangınla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bize gelen ilk bilgi de termik santralde bir patlama olduğu yönündeydi. Ekiplerimizin olay yerinde yaptığı incelemede yaşanan olayın kömür aktarım bandında meydana gelen yangınla alakalı olduğunu öğrendik. Şu anda Çan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarına başlayacaklar."

"6 KİŞİ ETKİLENDİ, DURUMLARI İYİ"



Çan Kaymakamı Adil Karataş da yangına Çan Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildiğini belirterek, şunları söyledi: "6 çalışan dumandan etkilenmiş olmaları ihtimaline karşı tedbir amaçlı olarak Çan Devlet Hastanesine götürüldü. Herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Olayda bir can kaybı da yok. Hastaneye giden çalışanların da hayati tehlikeleri yok. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Durum kontrol altına alınmış durumda."