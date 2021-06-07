Çanakkale'de ters yöne giren otomobil sivil ekip aracıyla çarpıştı

Çanakkale'de ters yöne giren otomobilin sivil ekip aracıyla çarpışması sonucu bir polis şehit olurken diğer aracın sürücüsü de yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43), 60 NU 575 plakalı özel otomobili ile ters yönden Çanakkale-İzmir kara yoluna girdi.



Bu sırada mesai arkadaşını eve bırakıp Çanakkale yönünden Kepez beldesi istikametine giden, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Cihan Türkmenoğlu'nun (47) kullandığı 17 ACD 621 plakalı sivil ekip aracı, ters şeritten gelen otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın ardından Işık'ın kullandığı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Yangına olay yeri yakınında bulunan akaryakıt istasyonundaki görevliler müdahale etti.



Kazada sürücü polis memuru Türkmenoğlu şehit oldu, ters yöne giren araçtaki sürücü Muhammet Tolga Işık da hayatını kaybetti.



Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da olay yerindeki incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine geçip Cihan Türkmenoğlu'nun ailesine taziyelerini iletti.



Kazayla ilgili inceleme sürüyor.