Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Özkan Akdoğan (42) yönetimindeki açık kasalı kamyonet, Tuzla köyü yolu yakınlarında, Bekir Şen (44) idaresindeki diğer açık kasalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu.
Kazada, Bekir Şen'in kullandığı araçta bulunan Bedirhan Şen (7) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler ile araçlardaki Vildan Can (69), Semra Şen (42), Berna Şen (16) ve Gözde Özkan ile Gülümser Çeterez (30) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ayvacık Devlet ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan Bekir Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Bedirhan Şen'in cesedi ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Özkan Akdoğan (42) yönetimindeki açık kasalı kamyonet, Tuzla köyü yolu yakınlarında, Bekir Şen (44) idaresindeki diğer açık kasalı kamyonetle çarpıştı.