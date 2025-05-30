Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı

Kaza Çan ilçesi girişinde meydana geldi.

Araç sürücüsü Merve Cankaya’nın nedeni henüz belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada sürücü Merve Cankaya ve yolcu Melisa Varnlı yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

