Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Biga ilçesi İstiklal mahallesinde 12 Eylül 2025 günü uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, 75 gram metamfetamin, hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında jandarma ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.