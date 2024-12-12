Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Lapseki ilçesindeki operasyonda 1 kilogram 100 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler E.P. ve M.O.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli sevk edildikleri adliyeye çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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