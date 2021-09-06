Çanakkale'de uzun uçuştan yorgun düşen flamingo tedavi altına alındı

Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda bir flamingo bulundu. Yapılan ilk muayenesinde uzun mesafe uçmaktan yorgun düştüğü belirlenen flamingo tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı 06.09.2021 - 21:14

Çanakkale'de uzun uçuştan yorgun düşen flamingo tedavi altına alındı

Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda uzun mesafe uçmaktan yorgun düşen flamingo tedavi altına alındı.

Yarımadanın Büyük Kemikli Koyu bölgesinde bir flamingo bulunduğu ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekiplerin söz konusu bölgede bulduğu ve veteriner hekimce ön muayenesi yapılan flamingoda herhangi bir travma bulunmadığı, kuşun, aldığı uzun mesafeden dolayı yorgun düştüğü belirlendi.

Yorgun haldeki flamingo kurumda tedavi altına alındı.

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