Çanakkale’de vahşet: Köpekleri silahla vurdular

Çanakkale’de üç köpek silahla vuruldu.
Olay, dün gece saatlerinde Ayvacık ilçesindeki Panayır Yeri’nde meydana geldi.
İlçede silahla vurulmuş 2’si ölü, biri yaralı üç sokak köpeğini görenler, durumu Ayvacık Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.
POLİS SALDIRGANI ARIYOR
Ayvacık Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yaralı köpek tedaviye alınırken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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