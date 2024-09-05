Çanakkale’de vahşet: Köpekleri silahla vurdular

Çanakkale’de üç köpek silahla vuruldu.



Olay, dün gece saatlerinde Ayvacık ilçesindeki Panayır Yeri’nde meydana geldi.



İlçede silahla vurulmuş 2’si ölü, biri yaralı üç sokak köpeğini görenler, durumu Ayvacık Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.