Çanakkale’de vahşet: Köpekleri silahla vurdular

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde üç köpek, silahla vuruldu. Köpeklerden ikisi ölürken, yaralı halde bulunan diğer köpek tedavi altına alındı. Polis, köpekleri vuran saldırganı arıyor.

Çanakkale’de vahşet: Köpekleri silahla vurdular

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’de üç silahla vuruldu.

Olay, dün gece saatlerinde Ayvacık ilçesindeki Panayır Yeri’nde meydana geldi.

İlçede silahla vurulmuş 2’si ölü, biri yaralı üç sokak köpeğini görenler, durumu Ayvacık Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

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POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Ayvacık Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralı tedaviye alınırken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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