Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde anızda çıkan yangın, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çanakkale'de yangın paniğe neden oldu

'nin Gelibolu ilçesi Karayokuş mevkisindeki anızda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Rüzgarın etkisiyle evlere yaklaşan alevlere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Gelibolu Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

