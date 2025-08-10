Çanakkale'de yürek burkan görüntüler

Çanakkale'deki yangınında soğutma çalışmaları devam ederken ekipler, yaralı ceylan fark edip su içirdi.

yangınından yürek burkan görüntüler geldi.

Merkeze bağlı Sarıcaeli Köyü yakınlarında 8 Ağustos saat 13.30 sıralarında çıktı.

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle dün saat 14.45 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler gece boyunca soğutma çalışmalarına devam etti.

SU İÇİRDİLER

Soğutma çalışmaları sırasında Küçükkuyu Orman İşletme Şefliği ekipleri yangında yaralanan ve hareketsiz halde duran bir yavru ceylanı fark etti.

Yavru ceylanın yanına giden ekipler, ona su içirdi.

Öte yandan, aynı bölgede bir başka yaralı ceylanın da dün sabah saatlerinde ekipler tarafından görüntülendiği bildirildi.

