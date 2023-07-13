Çanakkale'de zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, 35 TIS 39 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Otomobildeki yaralılar ile yaralı kamyon sürücüsü ve yanında yer alan kişi de Edremit'teki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle kapatılan Çanakkale-İzmir kara yolu, İzmir istikametine tek şeritten kontrollü olarak açıldı.

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