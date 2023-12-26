Çanakkale'de 2 araçta 22 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 22 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de 2 araçta 22 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükhusun altı Behram yolu mevkisinde M.E'nin kullandığı 16 HAK 77 plakalı araç ile Behram köyü Büberderesi mevkisinde E.Ö. yönetimindeki 14 BP 495 plakalı aracı durdurdu.

Araçlarda bulunan Afganistan uyruklu 5'i kadın, 7'si çocuk 22 kişi, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yabancı uyrukluları taşıyan 2 sürücüyü kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alan ekipler, söz konusu araçları yediemin otoparkına çekti.

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