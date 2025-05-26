Çanakkale'de DEM Parti binasına taşlı saldırı: Şüpheli gözaltında

Çanakkale'de DEM Parti Çanakkale İl Başkanlığı binasının camına taş atılarak zarar verildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi gönderildi.



Valilikten olayla ilgili yapılan açıklamada, incelemeler sonucu olayı gerçekleştiren şüphelinin Ağrı nüfusuna kayıtlı A.A. (34) olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ekiplerimizce kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikata başlanmıştır." denildi.