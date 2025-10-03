Lisede korkunç olay: 14 yaşındaki genç yoğun bakımda, müdür ve yardımcıları açığa alındı
Çanakkale'de sınıf arkadaşı tarafından dövülen M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, okulun müdürü ile iki yardımcısı açığa alındı.
Çanakkale'de lise öğrencisinin akran zorbalığına maruz kaldığı olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Olay, 25 Eylül günü 15.30 sıralarında İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.
AYAĞINA BASTI DİYE SALDIRDI
İddiaya göre; M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı.
Bunun üzerine Y.C., M.D.Y.'ye yumruk attı.
Aldığı darbeyle başını sıraya çarpan M.D.Y. yere düştü. Y.C. yerdeki M.D.Y.'yi tekmeleyip, yumruklayarak saldırdı.
Nöbetçi öğretmen, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI
Gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi.
M.D.Y.'nin duran kalbi ambulansta yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı.
Önce Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edildi.
LİSE ÖĞRENCİSİ TUTUKLANDI
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Y.C., öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.
MÜDÜR VE YARDIMCILARI AÇIĞA ALINDI
Olayın ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli okul müdürü ile iki müdür yardımcısı tedbiren açığa alındı.