Lisede korkunç olay: 14 yaşındaki genç yoğun bakımda, müdür ve yardımcıları açığa alındı

Bunun üzerine Y.C., M.D.Y.'ye yumruk attı.

İddiaya göre; M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı.

Olay, 25 Eylül günü 15.30 sıralarında İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Çanakkale 'de lise öğrencisinin akran zorbalığına maruz kaldığı olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Kalbi durduktan sonra yeniden çalıştırılan 14 yaşındaki gencin birçok organında hasar oluştuğu bildirildi.

DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi.

M.D.Y.'nin duran kalbi ambulansta yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı.

Önce Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edildi.

LİSE ÖĞRENCİSİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Y.C., öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

MÜDÜR VE YARDIMCILARI AÇIĞA ALINDI

Olayın ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli okul müdürü ile iki müdür yardımcısı tedbiren açığa alındı.