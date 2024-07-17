Çanakkale'deki orman yangın 26 saatte kontrol altında

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına karadan 31 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, havadan ise 4 helikopter, 4 uçak ve toplamda 200 personel müdahale etti.

100 HEKTAR ORMAN, 200 HEKTAR TARIM ARAZİSİ

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 100 hektar orman ile 200 hektar tarım arazisi zarar gördü.



Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.