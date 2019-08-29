Çanakkale'de merkeze bağlı Kalabaklı köyü yakınındaki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Orman İşletme Müdürlüğünce olay yerine çok sayıda ekip ve arazöz sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına ayrıca 4 helikopterle destek verildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin olduğu bölgeye kadar ilerledi.
Alevlere karşı hastane çevresinde önlem alındı. Hastane çevresinde devam eden yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.
Hastane binasını tehdit edecek boyutta olmadığı belirtilen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.