Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Umurbey beldesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, hava ve kara ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personel müdahale etti.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının yaklaşık 4 hektarlık bir orman alanını etkilediğini, soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Vali Toraman, anız yakmanın doğaya ve kanunlara aykırı olduğunu vurgulayarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmemiş olup, jandarma ekipleri incelemelerine devam ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yenidoğan çetesi soruşturması: Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a yükseldi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...