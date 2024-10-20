Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personel müdahale etti.



Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının yaklaşık 4 hektarlık bir orman alanını etkilediğini, soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Vali Toraman, anız yakmanın doğaya ve kanunlara aykırı olduğunu vurgulayarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.



Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmemiş olup, jandarma ekipleri incelemelerine devam ediyor.