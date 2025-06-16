Çanakkale'deki orman yangınlarında 6 gözaltı

Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'deki orman yangınlarında 6 gözaltı

'de 1-14 Haziran tarihleri arasında toplam 11 çıktı.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce söndürülen yangınlarla ilgili soruşturmalar başlatıldı.

Çanakkale'deki orman yangınlarında 6 gözaltı - 1

Soruşturmalar kapsamında yangınlardan 3'ünün biçerdöverden, birinin elektrik direğinden, birinin ot temizliğinden ve birinin de sondaj çalışmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "Taksirle orman yangınına sebep olma" suçundan adli işlem yapıldı.

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