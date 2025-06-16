Çanakkale'deki orman yangınlarında 6 gözaltı
Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'de 1-14 Haziran tarihleri arasında toplam 11 orman yangını çıktı.
Bölgeye sevk edilen ekiplerce söndürülen yangınlarla ilgili soruşturmalar başlatıldı.
Soruşturmalar kapsamında yangınlardan 3'ünün biçerdöverden, birinin elektrik direğinden, birinin ot temizliğinden ve birinin de sondaj çalışmasından kaynaklandığı tespit edildi.
Soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında "Taksirle orman yangınına sebep olma" suçundan adli işlem yapıldı.
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