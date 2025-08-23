Çanakkale'den yola çıkan TCG Anadolu, İstanbul'a ulaştı

"GURUR VERİCİ BİR GÜN YAŞADIK"



TCG Anadolu, Sarayburnu’nda düzenlenen resmi törende karşılandı. Karşılama töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Gençlerimizle beraber Çanakkale’den Mavi Vatan Zafer Yolculuğu projemizi gerçekleştirdik. Keyifli bir yolculuk oldu. Gençlerimize sorular sordular, basın mensupları da ilgi gösterdi. Gerçekten gurur verici bir gün yaşadık. Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı, donanmamızın göz bebeği olan TCG Anadolu gemisinde yolculuk ederek gördük. Modern cihazlarla donatılmış, seyir ve sefer üstünlüğü olan bir gemi. Özellikle helikopterlerle, TB3’lerle, Akıncı’yla desteklendiği zaman müthiş bir savaş gücüne sahip. Biz de bu gemiyle birlikte seyahat ettik ve gençlerimize savunma sanayimizin nereden nereye geldiğini anlattık. Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı nedeniyle, Türkiye’nin dört bir yanından 110 bin gencimizi Çanakkale’ye getirdik. Gençler burada şehitlikleri gezdi, hikayeleri dinledi ve gemiyle beraber bu yolculuğa katıldı. Ağustos ayımız zaferlerle dolu. Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yılı, 30 Ağustos Zafer Bayramı var. Biz de böyle bir dönemde böylesine güzel bir ortamı sağladığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.