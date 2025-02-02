Çanakkale'de sis etkisini yitirdi: Boğaz gemi trafiğine yeniden açıldı

Boğaz açıklarında denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis sabah saatlerinde etkisini yitirdi.



Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 17.40 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurulmuştu.



Sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak yeniden açıldı.