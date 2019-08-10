Behramlı köyünün üst kesimlerinde kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleriyle çok sayıda arazöz sevk edildi.



Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, yangın alanına intikal eden ekiplerin çalışmaya başladığını bildirdi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: ÇOK BÜYÜK BİR YANGIN DEĞİL

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli NTV canlı yayınında Eceabat'ta çıkan orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Çok büyük bir yangın değil, ekipler 20 araç ve 72 arasöz ile yangına müdahale ediyor. Büyük bir yangın değil. Yangın iki hatta başladı, tek hat üzerinde sürüyor" dedi.

"YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT ETMİYOR"

NTV canlı yayınına katılan Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, 150 dönümlük bir alanda etkili olduğunu belirterek, "Yangının büyüme ihtimali yüksek, rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor" dedi.

VİDEO: TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ NTV CANLI YAYININDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU