Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.



Behramlı köyünün üst kesimlerinde kalan ormanlık alanda saat 22.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleriyle çeşitli özelliklerde 40 araç, 15 dozer ve 100 arazöz ile çok sayıda işçi sevk edildi.



Müdahalenin yetersiz kalması üzerine İzmir, Balıkesir, Edirne ve Tekirdağ ve diğer illerden takviye ekip istendi.

Çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra çevre köylerin sakinleri de söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Saat 06.30'dan itibaren 10 helikopter de havadan söndürme çalışmalarına katıldı.



10 saatten fazla çalışmaların ardından yangın kısmen de olsa kontrol altına alındı. Bölgedeki çok sayıda ağılın yangında kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Ancak bölgedeki riskin sürdüğü etkili olan rüzgarın zaman zaman alevlenmelere neden olduğu kaydedildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli NTV canlı yayınında Eceabat'ta çıkan orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Çok büyük bir yangın değil, ekipler 20 araç, 9 dozer ve 72 arasöz ile yangına müdahale ediyor. Büyük bir yangın değil. Yangın iki hatta başladı, tek hat üzerinde sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahalede bulunacağız" dedi.

VİDEO: TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ NTV CANLI YAYININDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

VALİ TAVLI DA BÖLGEYE GELDİ



Yangın bölgesine gelen Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy’dan bilgi aldı. Öte yandan GESTAŞ, Çanakkale yönünden Eceabat’a geçirilecek müdahale araçları için ek feribot seferleri düzenliyor.

"YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT ETMİYOR"



NTV canlı yayınına katılan Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, 150 dönümlük bir alanda etkili olduğunu belirterek, "Yangının büyüme ihtimali yüksek, rüzgar müdahaleyi güçleştiriyor. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor" dedi.