Çanakkale'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Çanakkale’nin yüksek kesimleri kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Yenice ilçesinde öğle saatlerinde havanın soğuması ile kar yağışı başladı. Yağan karın etkisini artırması ile Yenice ilçesi yüksekleri beyaza büründü.
Belediye ve karayolları ekipleri, bölgede gerekli önlemlerini aldı. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Beyaz örtü Yenice ilçesine bağlı Çal köyünde seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu.
Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor.
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