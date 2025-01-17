Çanakkele'de Arıkovan operasyonu: Müstehcen video ile şantaj ve tehdit iddiasıyla 5 kişiye tutuklama

Çanakkale'de il genelinde ateşli silah kullanarak tehdit ve şantaj yoluyla 160 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen, 'Yağma' suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.I. tarafından yönetilen çeteye yönelik 10 Ocak'ta 'Arıkovan' operasyonu düzenlendi.



Operasyonda, adreslerdeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 56 mermi, mağdurlara ait senet ve tapular, 3 parça halinde tarihi eser olduğu değerlendirilen taş, 3 örgütsel veri bulunan ajanda, 10 cep telefonu, 66 yeşil reçeteli hap, 2 gram kubar esrar, 4 bin 140 dolu makaron, 2 koli bandrolsüz boş sigara paketi ele geçirildi. Şüphelilerden R.I., Ş.Ç., S.B., C.I. ve E.B. tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan; R.I.'ya yakın isimlerden Ş.Ç.'nin hazırladığı sahte evrakla Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde yönetime girdiği, piyasaya borcu olan ve kooperatif üyesi kadın esnafı tespit edip, onlara kooperatif üzerinden kredi çıkmasını sağladığı iddia edildi.



Ş.Ç.'nin kefil olduklarını ileri sürüp, kadın esnafın parasına tehdit ve şantaj yoluyla el koyduğu, ayrıca sahte müstehcen videolarla şantaj yapıldığı da belirtildi. Çete üyelerinin, mağdur kadınlardan birine borcunu eşine söylemekle tehdit ederek, cinsel saldırıda bulunup, videoya çektiği de öne sürüldü.